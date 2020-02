Instagram

Rui Unas foi ao baú das recordações e encontrou uma fotografia de quando tinha 18 anos. Ao seu lado aparece a jornalista da RTP1 Rita Marrafa de Carvalho e na legenda o humorista brincou com o look de ambos: “Escola Secundária do Fogueteiro, 1992. @a_marrafa e eu. Rita, o que dirias a esta Rita de 16 anos? Eu, se pudesse, diria a este Rui de 18 anos algo como ‘Calma rapaz, vamos conversar. Queres começar por explicar os óculos, a barba e esse casaco?’. Os anos 90 não foram definitivamente a minha melhor década...”.

E Rita Marrafa de Carvalho não deixou Rui Unas sem resposta. “O que diria? ‘Aproveita essa cintura de vespa que não vai durar muito depois de parires duas vezes.’

Foram tempos incríveis. A verdade é essa... tu não eras o Richard Gere. Mas eu também não era a Julia Roberts, apesar do vestido copiado do Pretty Woman. ❤️😎”, comentou na mesma publicação.