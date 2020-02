É a personalidade com mais fãs no Instagram e também das mais bem pagas do mundo. Cristiano Ronaldo celebrou esta quarta-feira, dia 6, 35 anos ao lado de amigos, do filho Cristiano Júnior e da namorada que lhe ofereceu um presente milionário, à porta de um restaurante italiano, em Turim.

Trata-se de um SUV da Mercedes com um custo base de 220 mil euros, como pode ver no vídeo acima. e que foi apresentado com um laço vermelho à volta. No fim da noite, o internacional português agradeceu o carinho partilhou uma fotografia do seu bolo de aniversário. "É tempo de celebrar o meu aniversário. Obrigado, meu amor por esta surpresa fantástica", escreveu Georgina Rodríguez.

Reprodução Instagram, DR