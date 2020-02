Divorciada há nove meses de Pedro Miguel Ramos, Fernanda Serrano viajou até São Tomé e Príncipe para um período de ferías, mas não foi sozinha. Rumores apontavam que a atriz tinha um novo namorado, visto que foi vista em companhia, enquanto desfrutava de uns dias de descanso. Agora, a atriz comentou finalmente o assunto.

Depois de uma pessoa, que viajava dentro do avião, ter denunciado a informação de que Fernanda Serrano estaria numa nova relação, a identidade do homem acabou por ser desvendada e até comentada n'O Programa da Cristina, como pode ver no vídeo acima (onde estão algumas imagens do personal trainer). Segundo o Correio da Manhã, trata-se de Ricardo Pereira que reside na margem Sul, onde a atriz da TVI vive com os seus quatros filhos, Santiago, de 14, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro.

À Nova Gente, nos Prémios Cinco Estrelas, a atriz, que levou para casa o troféu de televisão, confessou que adorou São Tomé, mas fugiu à questão sobre a eventualidade de ter um novo namorado, com quem terá aterrado no Aeroporto Humberto Delgado. "Não tenho tempo para namorar. Namorar só os meus filhos, isso é que é soberano", confessou.

Reprodução Instagram,DR