Ashley Graham foi umas das grávidas mais felizes de sempre. Pelo menos foi o que sempre deu a entender durantre a gravidez, momento em que apostou fortemente nas redes sociais para lutar por uma melhor aceitação dos corpos - ora recorde aqui.

No passado dia 20 de janeiro, a modelo foi mãe pela primeira vez e viu nos seus braços o filho que tanto desejava. Embora sempre tenha partihado todos os pormenores desta gravidez nas redes sociais, ainda não tinha revelado nenhuma fotografia do filho.

Decidiu fazê-lo esta terça-feira, 4 de fevereiro. Na sua de Instagram, Ashley partillhou as fotografias que pode ver abaixo e escreveu: "Às 18h do dia 18/01/2020 demos as boas-vindas a 3,300kg de amor. Conhecer o nosso filho deixou os nossos corações completamente cheios e mal podemos esperar por apresenta-lo amanhã no Pretty Big Deal amanhã".

Prety Big Deal, é o nome do podcast que a modelo tem.

