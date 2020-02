Instagram

Juntos há cerca de seis anos, Sara Matos e Pedro Teixeira gostam de manter a sua relação longe dos olhares indiscretos. Ainda assim, por vezes no resistem a partilhar a cumplicidade que os une com os seus seguidores nas redes sociais.

Instagram

E esta segunda-feira, 3 de fevereiro, a atriz mostrou como os dois estão a aproveitar um dia de folga. “Pausa de gravações dos dois 🤣 Não está um dia lindo?”, escreveu Sara Matos na legenda de uma fotografia onde o casal surge na piscina a desfrutar do bom tempo que se faz sentir praticamente em todo o país.

O ator e apresentador da TVI também publicou a mesma imagem na sua página oficial de Instagram com a seguinte descrição: "Aproveitar o tempo livre para namorar ❤️".

