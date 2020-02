Jessie J reatou a relação com Channing Tatum, um mês depois de se terem separado. E uma entrevista recente ao The Times, a cantora revelou quais as coisas que lhe dão mais prazer nada vida.

A cantora, que já atuou em Portugal, começou por dizer que valoriza o tempo em que passa sozinha e que não gosta de chegar tarde a casa. "Termino o trabalho por volta das seis da tarde e vou para casa. À noite relaxo com um banho ou uma meditação. Ponho uma boa música, acendo velas, faço uma máscara facial, colocou uma lingerie sexy e fico comigo", revelando que não é fã de atividades de lazer que sejam de noite.

Na mesma entrevista, Jessie J explicou que tem uma paixão por organizar coisas, comparando-se à consultora japonesa Marie Kondo, e que sempre gostou de tarefas de domésticas. O que lhe dá mais prazer? "Cozinhar, organizar e limpar, cantar e fazer sexo são as minhas coisas favoritas, nesta ordem", admitiu.

Recorde-se que os rumores de romance entre Tatum e Jessie J começaram a circular em outubro de 2018, depois do ator ter apanhado de surpresa os fãs ao anunciar o fim do casamento com Jenna Dewan (ver aqui).

