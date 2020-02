Instagram

Completamente deliciado com a filha recém-nascida, Jorge Corrula não resiste a partilhar fotografias da bebé com os seus seguidores nas redes sociais.

“Domingo Dia de Descanso do(a) Senhor(a)💛”, escreveu o ator na mais recente imagem da menina publicada na sua página oficial de Instagram.

De referir que Mel, que é fruto da união de Jorge Corrula com a atriz Paula Lobo Antunes nasceu no passado dia 17 e veio juntar-se a Beatriz, a filha mais velha do casal, de oito anos.