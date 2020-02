Instagram

“Fica confuso onde estão as pernas os braços o pescoço eu sei. Não é a melhor fotografia, mas estou tão feliz depois de ter dado este primeiro mergulho do ano 2020 que é mesmo pelo seu significado. Que fique aqui registado a minha felicidade de estar de regresso à Madeira, ao mesmo hotel onde estava quando descobri que carregava o Oli no forno. ❤️ Muito amor para todos”, escreveu Jessica Athayde no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada este fim-de-semana na Madeira, o destino escolhido para a primeira viagem com o filho.

Mais tarde, a atriz ainda brindou os seus fãs com três imagens amorosas do menino já pronto para dormir. “Mamã, já passou da minha hora de dormir. Despacha-te ❤️ Acho que com tantos mergulhos, viagem de avião, e o ar puro da madeira o Oli é capaz de dormir toda a noite ❤️ Amanhã logo vos digo”, explicou.

Recorde-se que Oliver é fruto da relação entretanto terminada de Jessica Athayde com Diogo Amaral. O ator esteve recentemente à conversa com Júlia Pinheiro e falou sobre a separação. Veja o vídeo abaixo: