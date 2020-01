Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 30 de janeiro, é um dia especial para Daniel Oliveira. O diretor de programas da SIC celebra 39 anos e decidiu assinalar a data com uma publicação especial nas redes sociais. Daniel Oliveira partilhou uma encantadora fotografia em que surge acompanhado pela filha, a pequena Alice, de quase dois anos.

Uma imagem que valeu, desde logo, diversos elogios por parte dos seguidores do apresentador do programa Alta Definição, tendo conquistado mais de 3,3 mil 'gostos' em 40 minutos.

Recorde-se que Alice é fruto do relacionamento de Daniel Oliveira com Andreia Rodrigues. O casal está junto há cerca de nove anos, tendo trocado alianças em junho de 2017, numa cerimónia que decorreu no Palácios dos Seteais, em Sintra.

Reprodução Instagram, DR