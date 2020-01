Instagram

Carolina Deslandes e o companheiro, Diogo Clemente, têm no seu círculo próximo de amigos um dos futebolistas mais falados do momento: Bruno Fernandes. Um dia depois de oficializada a saída do futebolista do Sporting Clube de Portugal rumo ao Manchester United, a família vive mais um momento muito especial, o aniversário da sua filha Matilde, assinalada nas redes sociais pela jovem artista portuguesa.

Instagram

“Parabéns menina que eu não tive, Mati da Ti Calina. Que continues a ser essa luz na vida de todos, que sejas sempre a mais explicada de todas as crianças, e a mais bondosa ❤️”, escreveu Carolina Deslandes no Instagram, na legenda de uma fotografia onde aparece a ser fotografada pela menina.

>> Carolina Deslandes não fica indiferente a revelação de Raquel Tavares: "Se é no silêncio que encontras paz, ficamos no silêncio contigo”

Instagram

Recorde-se que Carolina Deslandes e Diogo Clemente são pais de três rapazes: Santiago, de três anos, Benjamim, de dois, e Guilherme, de um.