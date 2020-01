Reprodução Instagram, DR

Daniel Oliveira celebra 39 anos esta quinta-feira, 30 de janeiro. Uma data especial que Andreia Rodrigues, mulher do apresentador e diretor de programas da SIC, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma bonita declaração de amor com palavras dirigidas à filha de ambos, a pequena Alice.

"O Pai hoje faz anos filha. E celebramos acima de tudo a pessoa incrível que ele é! Amor, admiração, orgulho! Sabes filha, tens o melhor pai do Mundo - como se não o soubesses . Terás sempre o abraço, o amparo, a inspiração e todas as coisas simples que o tornam tão especial. Sim, a mãe tem a certeza! A forma como brinca contigo, como se preocupa, o orgulho que sente a cada conquista tua! Perfeito na imperfeição, ele é o amor das nossas vidas e é tão bom!!! “ (E agora, vamos cantar os parabéns pela trigésima vez, dar-lhe mais um abraço apertado e dizer-lhe outra vez - porque nunca é demais - o quão ele é importante para nós!!!)", escreveu na legenda de uma enternecedora imagem em que pai e filha surgem juntos.

Recorde-se que Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira estão juntos há cerca de nove anos, tendo trocado alianças em junho de 2017, numa cerimónia que decorreu no Palácios dos Seteais, em Sintra. Um ano depois, deram as boas-vindas à primeira filha.