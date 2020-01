Reprodução Instagram, DR

Rui Unas decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta quarta-feira, 29 de janeiro, o humorista recuou no tempo, mais concretamente a 2002, e partilhou uma fotografia sua daquela altura, evidenciado as suas mudanças físicas nos últimos 18 anos.

"Jovialidade, miopia e cabelo... e também uma covinha marota... e uma cara de parvo... e um “bom” gosto nas camisas... infelizmente, só há uma coisa que se manteve... e não são as quatro primeiras nem o “bom” gosto nas camisas... In Cabaret da Coxa 2002",escreveu.

Recordava-se de como o humorista era 2002?

Reprodução Instagram, DR