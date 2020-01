Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde decidiu brindar os seus seguidores com uma publicação especial. Esta terça-feira, 28 de janeiro, a atriz publicou uma fotografia antiga em que podemos ver a sua mãe consigo ao colo, ainda em bebé. "Eu e a minha mãe", pode ler-se na imagem.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Jessica Athayde decide surpreender os fãs com fotografias da família e da sua infância. Para assinalar o aniversário da progenitora, no final de dezembro, a atriz publicou fotografias inéditas na sua página de Instagram, saltando à vista as semelhanças com o filho, Oliver, fruto da anterior relação com Diogo Amaral (ver aqui).

Reprodução Instagram, DR