Reprodução Instagram, DR

Juntos há mais de seis anos, Rui Porto Nunes e Jani Gabriel primam pela discrição no que diz respeito a manifestações públicas de amor. Porém, desta vez, o ator decidiu abrir uma exceção. No dia em que a apresentadora do Fama Show celebrou 29 anos, Rui Porto Nunes deixou-lhe uma sentida declaração nas redes sociais.

"Não te escondas, hoje é o teu dia! Na verdade, são todos. Mas hoje entras no último ano da década dos vintes. Aproveita-o, porque como sabes, o tempo não volta para trás e daqui a um ano já não vais poder dizer "vinte e...", começou por escrever.

"Mas não te preocupes, porque essa genética algarvia, esse sangue quente, que te torna autêntica, mulher, mas sempre com aquele toque de menina, protege-te. E passem os anos que passarem terás sempre essa cara que mais parece que foi desenhada numa noite de inspiração. Parabéns, e agora sai daí que temos muito para viver", rematou.