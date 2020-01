1 / 9 Reprodução Instagram, DR 2 / 9 Reprodução Instagram, DR 3 / 9 Reprodução Instagram, DR 4 / 9 Reprodução Instagram, DR 5 / 9 Reprodução Instagram, DR 6 / 9 Reprodução Instagram, DR 7 / 9 Reprodução Instagram, DR 8 / 9 Reprodução Instagram, DR 9 / 9 Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, 27 de janeiro, foi um dia especial para Georgina Rodríguez. A namorada de Cristiano Ronaldo completou 26 anos. Uma data que a irmã da jovem espanhola, Ivana Rodríguez, fez questão de assinalar nas redes sociais com imagens inéditas da infância da ex-bailarina.

"Minha querida irmã! Com um pequeno de atraso neste mundo virtual, porque quis ir ao baú de lembranças para recordar. Entre as fotografias passaram-se horas", começou por escrever.

Na publicação, podemos ver várias imagens das duas irmãs juntas, de Georgina como dançarina e, por último, um buquê, que completa a homenagem. "Como podes ler no buquê de rosas: a vida não seria a mesma se não tivesses nascido. Agradeço por sermos irmãs e obrigado por dares luz e cor à minha vida desde 27-01-1994".

Perante as imagens da infância de Georgina, foram vários os seguidores que fizeram questão de salientar as semelhanças da jovem espanhola com a filha, Alana Martina, de dois anos, fruto do relacionamento com Cristiano Ronaldo. Foi o caso de Katia Aveiro que fez questão de deixar o seguinte comentário: "Igual à Alanita"