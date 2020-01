Reprodução Instagram, DR

Guillaume Lalung é um pai orgulhoso. Prova disso é a fotografia que o namorado de Rita Pereirapartilhou, esta terça-feira, 28 de janeiro, com os dois filhos, Luan e Lonô. Na imagem, que terá sido captada durante o Natal, o ex-basquetebolista surge sorridente na companhia dos dois meninos, provando ser um pai orgulhoso.

Na fotografia salta ainda à vista um pequeno pormenor. O filho mais velho de Guillaume exibe uma sweathshirt com uma fotografia em que surge acompanhado pelo pai e o irmão.

Recorde-se que Lonô , de um ano, é fruto do atual relacionamento de Guillaume Lalung com Rita Pereira. Já Luan é fruto de uma anterior relação do ex-desportista.

Reprodução Instagram, DR