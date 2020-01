Instagram

Isaurinha Jardim encontrou um cão perdido nas ruas de Lisboa e prontamente iniciou as diligências para o devolver ao seu dono.

“Encontrámos este cão sem coleira na Ajuda. Alguém conhece os donos? Está muito bem tratado e não é cão de rua. Já estamos a levar ao veterinário para ver se tem chip”, escreveu a filha mais nova de Cinha Jardim nas Stories do Instagram, onde partilhou também uma fotografia do animal.

