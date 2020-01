Carolina Carvalho é uma presença habitual nos concertos de David Carreira, mas também é ela quem ouve em primeira mão as músicas do namorado como mostrou através de um vídeo nas redes sociais.

Nas imagens que pode ver abaixo, o cantor faz uma videochamada enquanto aparece a cantar para a namorada e protagonista do novo filme das Doce. “Quando ele me liga a mostrar que escreveu mais um 'hit ' ”, escreveu a atriz no vídeo. Saiba aqui, como Carolina Carvalho apresentou David Carreira à família: "Foi uma brincadeira".