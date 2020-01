Instagram

José Carlos Malato não esconde que a perda do seu pai, António Malato, em maio de 2018, após uma luta contra o cancro o marcou muito e, por isso, o homenageia frequentemente nas redes sociais. Hoje é um desses momentos, já que o pai do apresentador de televisão festejaria mais um ano de vida. “Hoje era o seu dia, pai. Parabéns carregadinhos de saudades!”, escreveu José Carlos Malato no Instagram, na legenda de uma fotografia dos dois.

Recorde-se que, depois da morte do pai, o apresentador da RTP enfrentou também um período de afastamento da mãe, que, devido às suas opções religiosas não aceitava a orientação sexual do filho. Contudo, recentemente, o profissional de televisão revelou que os diferendos foram ultrapassados.

