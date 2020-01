Esta quinta-feira, dia 23, a filha de Maria Cerqueira Gomes faz 17 anos. A A apresentadora publicou uma fotografia ao lado de Francisca, mas a data também foi assinalada pelo pai, Gonçalo Gomes.

"Parabéns Titi Linda, minha companheira de vida! Love u e já, já estou aí para te esborrachar", escreveu a apresentadora das manhãs da TVI. O ex-marido de Maria Cerqueira Gomes também deixou uma mensagem à filha.

»» Maria Cerqueira Gomes conta reação do pai ao dizer que estava grávida aos 18 anos

"Há 17 anos no centro do meu mundo. O pai mais orgulhoso de sempre!", disse o piloto nas redes sociais. Recorde-se que o relacionamento de Gonçalo Gomes com a apresentadora da TVI terminou em 2014.

Maria Cerqueira Gomes é ainda mãe de João, de dois anos, fruto do relacionamento com António Miguel Cardoso.

Reprodução Instagram, DR