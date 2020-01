Reprodução Instagram, DR

Quase cinco meses depois de ter sido mãe pela terceira vez, Katia Aveiro vive dias felizes ao lado do namorado, Alexandre Bertolucci Júnior. Prova disso são as mais recentes publicações que irmã de Cristiano Ronaldo tem partilhado nas redes sociais, onde dá conta que está a viver uma das melhores fases da sua vida. Ainda esta quinta-feira, 23 de janeiro, Katia decidiu brindar os sues seguidores com uma encantadora fotografia do companheiro e da filha de ambos, a pequena Valentina.

"O meu coração derrete-se todinho", escreveu, mostrando-se completamente enternecida com o momento.

Recorde-se que além de Valentina, a madeirense é mãe Rodrigo e Dinis, fruto do seu anterior relacionamento com José Pereira.

