Esta terça-feira, 21 de janeiro, foi um dia especial para Hugo Segurado Dias. Assinalaram-se seis meses desde que o agricultor subiu ao altar com Inês na segunda temporada de Casados à Primeira Vista. Uma data que Hugo fez questão de assinalar nas redes sociais com um texto emotivo.

"Seis meses de casamento, é certo, que não foi e nem é um casamento convencional!!! Contudo, vivi durante este período de tempo, experiências que nem nos melhores sonhos seria expectável de realizá-las. Conheci e continuo a conhecer seres humanos que transbordam de afetos", começou por referir.



"Tal como num casamento convencional, todo este tempo, foi e é uma alteração radical da minha vida, mas mantenho a minha essência, o meu carácter, os meus princípios e os meus valores. Este casamento, é como uma viagem, não importa o destino, importa sim, o que aprendemos, vivemos, conquistamos, valorizamos e descobrimos durante todo o percurso da viagem”, acrescentou.

"Na verdade, porém, o tempo é apenas um marco, o que realmente importa, é a intensidade com que vivemos cada momento e eu tive e tenho a entrega de mim em tudo o que faço. Não tenho qualquer tipo de arrependimento, se fosse possível, só não faria tudo igual porque certamente iria rir muito mais. Esta, pode ser a vida que eu, por acaso tenha escolhido, inesperada e surpreendente, ou talvez não, nem tudo tem de ter um propósito. Temos é de estar preparados para sair das nossas zonas de conforto e seguir em frente, trilhar caminhos em terrenos desconhecidos, falar com outras pessoas, ouvir outras músicas", rematou.

Porém, apesar da experiência ter sido enriquecedora, Hugo e Inês acabaram por seguir os caminhos dos restantes casais do programa da SIC, optando pela separação. Segundo o que o Fama Show conseguiu apurar, a oficialização do divórcio está para breve.