Cristiano Ronaldo prepara-se para abrir mais uma unidade hoteleira, desta vez em Madrid, depois de conquistar o Funchal e Lisboa. Este ano ainda, o internacional português vai estender hotéis ainda a Nova Iorque e Marrocos. Esta terça-feira, dia 21, Cristiano Ronaldo partilhou algumas fotografias do luxuoso hotel nas redes sociais.

"O ano de 2020 marca o início da internacionalização da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels, com o Pestana CR7 Gran Vía Madrid a ser a primeira concretização desta estratégia. O projeto foi hoje apresentado, em Espanha, resultado de um investimento de 15 milhões de euros”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

A nova unidade terá 168 quartos num edifício de 1920 totalmente requalificado numa das principais artérias da capital espanhola. A internacionalização do projeto expande-se para os anos de 2021 e 2023 com novos hotéis em Manchester, no Reino Unido, e Paris, França.