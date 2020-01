Reprodução Instagram, DR

Sete meses após terem sido pais, Sofia Arruda e David Amaro, decidiram comprar uma casa nova. A novidade foi dada pela atriz no seu canal no YouTube e na sua página de Instagram, onde deu conta do início das obras na sua nova habitação.

"Arrancaram as obras na casa nova! (e o peso desta marreta?! Livraaaa) Mandem-me boa energia para conseguirmos acabar esta casinha rapidameeeente", pode ler-se na legenda da imagem que Sofia Arruda surge preparada para colocar mãos à obra.

Recorde-se que Sofia Arruda e David Amaro trocaram alianças em maio de 2018, numa cerimónia que decorreu na Ericeira e onde marcaram presença várias caras conhecidas como Luís Esparteiro, Filipa Maló e Joana Alvarenga (ver fotografias aqui). Entretanto, pouco mais de um ano depois, em julho de 2019, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Xavier.

Reprodução Instagram, DR