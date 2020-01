Júlia Pinheiro assinalou o aniversário do filho no seu seu blogue, esta terça-feira, dia 21. A apresentadora da SIC partilhou duas fotografias de ambos, uma delas, antiga que mostra a infância do locutor da rádio Comercial.

"Há muito que deixei de o considerar 'o meu bebé', o meu príncipe rechonchudo, que me encheu de alegria na minha primeira experiência da maternidade", começa por dizer no seu texto. "Hoje, ele é a consciência sábia da nossa família, aquele que dá conselhos e que tem uma clarividência de alma antiga. Tem uma tenacidade, capacidade de foco, objetivos que nos deixa a todos estupefactos. E todos os anos fica mais inteligente. Amo-o por tudo. Nas suas muitas imperfeições e em todas as suas incontáveis perfeições", revelou sobre Rui Maria Pêgo.

Recorde-se que a apresentadora abandonou a peça Monólogos da Vagina, que marcou a sua estreia no teatro no ano passado, e contou, em primeira-mão a Cristina Ferreira, o que a levou a tomar esta decisão quando ainda estavam previstos seis meses de espetáculos.

Abaixo, Júlia Pinheiro recorda como o marido, Rui Pêgo, captou a sua atenção quando trabalhavam na mesma rádio.

Reprodução Instagram, DR