Os rumores de que tinham reatado a relação circulavam há vários meses até que a confirmação chegou mesmo na gala GQ Man of the Year no em novembro do ano passado., Oceana Basílio e José Fidalgo decidiram assumir publicamente o romance e, esta segunda-feira, o ator deixou uma emocionante declaração à atriz.

"Esta mulher faz parte da minha vida e todos os dias, belisco-me para ter a certeza que estou a viver isto", começa por dizer o ator da SIC. "Já somos dois quarentões que nos encontrámos agora e ambos temos histórias que fazem de nós o que somos. Histórias lindas que fazem parte do nosso livro. O livro da nossa vida", escreveu José Fidalgo nas redes sociais.

"Obrigado por me aturares, por me dares força, por me pores no lugar, por abraçares a minha família da forma tão característica que já é teu cunho.Não há ninguém que quando te conheça não se apaixone.Quanto a mim, podes ter a certeza que estou aqui para te apoiar, lutar por ti, tomar conta de ti, motivar-te e aplaudir-te de pé", garantiu o ator que se encontra ao lado de Oceana no Brasil.

Oceana Basílio e José Fidalgo namoraram até ao momento em que o ator partiu para o Brasil para protagonizar a novela Deus Salve o Rei. A atriz ainda viajou para o Rio de Janeiro em março de 2018, mas a relação não terá sobrevivido à distância.

Em agosto foram vistos num restaurante no Algarve e em outubro, também na mesma zona do país, numa discoteca.