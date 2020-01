Instagram

Aos 28 anos, Carolina Deslandes é uma das mais conceituadas artistas portuguesas. Um percurso que começou no programa de talentos Ídolos, da SIC, e que, depois de algum tempo de pausa e o incentivo do músico Agir, o seu melhor amigo, com quem gravou o tema Mountains, arrancou em força e não mais parou.

Mas a jovem cantora não esquece a menina cheia de sonhos ainda por concretizar e esta segunda-feira, 21 de janeiro, partilhou nas redes sociais uma fotografia da sua adolescência com a seguinte reflexão: “Eu. Com 16 anos. Ouvia tanta música que mesmo quando não a estava a ouvir ela tocava na minha cabeça. Lia tantos livros que olhava para as pessoas nos cafés e construía uma história sobre elas. Via tantos dvds de música que já sabia os improvisos do Rui de cor. Tinha tempo para aprender. Bebi tudo porque tinha sede. Não tenho tanto tempo agora, mas o olhar continua igual. É que há uma vida toda a acontecer”.

Agora, além de uma carreira musical de sucesso, Carolina Deslandes também construiu uma bonita família ao lado do músico Diogo Clemente, com quem tem três filhos: Santiago, de três anos, Benjamim, de dois, e Guilherme, de um.