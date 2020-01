1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

“Mais um dia feliz ❤️ Cada marca que carrega no rosto é sinal de que viveu intensamente e que passou por muitos momentos bons e outros menos bons, mas hoje, o Avô Paulino nos seus 96 anos, teve a oportunidade de contemplar tudo que viveu ao lado da família... Não são as coisas bonitas que marcam as nossas vidas, mas sim as pessoas que têm o dom de jamais serem esquecidas 🙏🏻 ... Não se esqueçam de amar os vossos ❤️”, escreveu Sérgio Rosado no Instagram, na legenda de um retrato de família que deixou os seus fãs encantados.

O seu irmão, Nelson Rosado, também partilhou uma fotografia semelhante e escreveu: “Dia de almoço de aniversário do nosso querido avô Paulino, 96 primaveras do Paulino mais antigo entre nós 🙏 é um privilégio e uma bênção tê-lo connosco 🙏. Nunca percam uma oportunidade de estarem com os vossos 🙏❤️”.

