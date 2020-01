Reprodução Instagram, DR

Foi nas redes sociais que Ashley Graham deu a grande notícia: o seu primeiro filho, cujo nome ainda não foi divulgado, nasceu este sábado, dia 18.

"Às 6h da tarde de sábado as nossas vidas mudaram para melhor. Obrigada por todo o amor e apoio durante este momento incrível. 18/01/2020", lê-se na publicação do Instagram e do Twitter.

