Após o internamento devido a uma infeção grave, Bárbara Guimarães tem partilhado alguns momentos da sua rotina e da sua vida nas redes sociais. A apresentadora que teve três longas semanas no hospital, no final de 2019, mostrou pela primeira vez uma imagem da filha, Carlota.

"Para a minha filhota um centímetro a mais provocava um tufão do outro lado do mundo", escreveu a apresentadora da SIC na legenda da imagem que pode ver acima. Bárbara Guimarães levou a filha ao cabeleireiro e recebeu vários elogios dos seus fãs."Lembro-me de ver uma fotografia dela tão bebé! ou "Como o tempo passa! Vi a sua menina nas revistas e era tão pequenina!", são alguns dos comentários no seu Instagram.

Recorde-se que a apresentadora anunciou em agosto de 2018 que tinha sido diagnosticada com cancro da mama e até já tinha sido operada para retirar o tumor. Seguiu-se depois da quimio e a radioterapia e, em setembro deste ano, fez uma breve aparição televisão, na Gala dos Globos de Ouro, onde foi homenageada pela sua coragem.

Reprodução Instagram, DR