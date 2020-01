Reprodução Instagram, DR

Diogo Amaral é um pai 'babado'. Prova disso são as várias fotografias dos filhos, Mateus, de cinco anos, e Oliver, de sete meses, que tem partilhado nas redes sociais. Ainda este sábado, 18 de janeiro, o ator decidiu brindar os seus seguidores com um antigo registo fotográfico em que surge com o filho mais velho.

"Fotografia antiga, quando o Mateus tinha 9 meses", pode ler-se na legenda da imagem, que já é um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Em uma hora, conquistou mais de 10 mil 'gostos'.

>> A surpreendente declaração de Diogo Amaral a atriz da SIC: "Amo esta miúda" <<

Recorde-se que o pequeno Mateus é fruto da anterior relação do ator com Vera Kolodzig. Por seu turno, Oliver é fruto do relacionamento terminado com Jessica Athayde.

Reprodução Instagram, DR