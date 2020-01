Alexander Tamargo

Céline Dion está de luto. A mãe da artista, Therese Dion, morreu esta quinta-feira, 16 de janeiro, aos 92 anos, na sequência de diversos problemas de saúde, nomeadamente de memória, audição e visão.

Nas redes sociais, a cantora prestou uma sentida homenagem à progenitora, partilhando um antigo retrato de família, na companhia dos seus 13 irmãos e dos pais.

"Mãe, nós amamos-te muito ...Dedico-te o espetáculo desta noite e cantarei com todo o meu coração", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que a morte de Therese acontece precisamente na mesma semana em que se assinalaram os aniversários do falecimento do marido e do irmão de Céline Dion.

