Frank Trapper

Esta quinta-feira, dia 16, foi anunciada a morte Rocky Johnson, pai de Dwayne Johnson, também conhecido por 'The Rock'. Foi nas redes sociais que o ator prestou uma sentida homenagem aquele que o criou "com o amor mais difícil. Imenso trabalho. Mão dura."

"Amo-te. Tu quebraste as barreiras de cor, tornaste-te numa lenda do ringue e trilhaste o teu caminho neste mundo", começou por escrever na sua conta de Instagram.

"Eu era o menino sentado nas cadeiras, a observar-te e a adorar-te, meu herói. O menino que tu criaste para orgulhar-se sempre das nossas culturas e de quem sou. O menino que tu criaste com o amor mais difícil. Imenso trabalho. Mão dura. O menino que queria conhecer apenas as suas melhores qualidades. O menino que cresceu e tornou-se um homem a perceber que tu tinhas outros lados complexos e profundos que precisavam de ser sustentados e compreendidos", recordou.

O nome do wrestler profissional ficou marcado para história como o primeiro negro a vencer um campeonato da WWF. Depois da sua reforma, em 1991, Rocky teve um papel muito importante para tornar o filho num dos mais populares lutadores profissionais de 'wrestling' de sempre. "De filho para pai. De homem para homem. Foi quando a minha adoração se transformou em respeito. E a minha empatia transformou-se em gratidão. Grato por tu me teres dado vida. Grato por me teres dado as lições valiosas da vida", continuou.

O ator não esconde que está desolado com a perda do pai: "Pai, eu gostava de ter tido mais uma oportunidade para te dizer que te amo, antes de partires. Mas tu foste arrancado de mim tão rápido, sem aviso [...] Estou a sofrer", disse.

Porém, Dwayne Johnson conta que está a dar pequenos passos para tentar seguir em frente. "Mas nós os dois sabemos que é apenas dor e que vai passar. [...] É hora de seguir em frente porque tenho a minha família para alimentar e trabalho para concretizar."

"Amo-te, pai, e serei sempre o teu filho orgulhoso e agradecido", rematou.