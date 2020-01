Reprodução Instagram, DR

Quase cinco meses depois de ter sido mãe pela terceira vez, Katia Aveiro vive dias felizes ao lado do namorado, Alexandre Bertolucci Júnior. Prova disso são as mais recentes publicações da irmã de Cristiano Ronaldo nas redes sociais, onde dá conta que está a viver uma das melhores fases da sua vida. Ainda esta quinta-feira, 16 de janeiro, Katia Aveiro declarou-se ao companheiro, revelando como ambos se conheceram.

"Conheci-te em 2017 num terreno no meio do nada a 10.000 km da minha casa. O nosso primeiro beijo foi numa cavalariça. Ias mostrar-me os cavalos e quiseste logo montar. Na nossa primeira noite juntos, eu estava no banho, num quarto de hotel, e saio a pensar que estava sozinha e lá estavas tu sentado no sofá á minha espera para conversar...( até hoje não sei a volta que deste ao rapaz da receção para ele te dar a chave do meu quarto (aliás sei mais ou menos mas nem vou falar)", começou por escrever.

"Começámos a nossa relação, a viver metade do tempo juntos e metade do tempo separados. Eu que não queria pêlos de homem no banheiro e tu com medo de trazer tuas roupas para lá ficar (eu e tu no fundo sabíamos que não havia mais volta a dar )Sabes que data é hoje meu amor? Há dois anos, eu ia dentro do avião a caminho do Guarujá para te reencontrar pela segunda vez e aquele frio na barriga ainda o tenho até hoje", continuou.

Além de declarar o seu amor, Katia falou ainda na possibilidade de casamento. "É maravilhoso ser louca por ti. Amo as tuas imperfeições, amo o teu jeito de ser. Ainda não fui pedida em casamento, mas só aceito o pedido se for numa cavalariça , senão não dá. Melhor deixar como está, lá mais para a frente, a gente decide. Moramos juntos e já somos namorido e namorada. Já temos uma família juntos, não somos perfeitos, mas encaixamo-nos perfeição", confidenciou.

"O importante é o amor, o respeito, o companheirismo e a liberdade para cada um ser o que é, e na consequência aprender um com o outro. Ainda sou louca por ti, ainda sinto o frio na barriga, a nossa história é para lá de hilariante, estamos a construir uma família. Já temos a nossa Valentina, os meus meninos que também são os teus e temos uma vontade desmedida de ser felizes. Por isso, ainda rimos muito juntos, olhamos na mesma direção, dançamos juntos, escutamos as mesma canções, cantamos juntos e espero que seja por muitos anos. Amo-te muito, meu amor ... (não conto mais sobre a nossa história ) senão ainda nos chamam de malucos( vi tanta gente fazer homenagem ao amor ) decidi seguir a moda, só por hoje). Sejam felizes. Nunca é tarde", rematou.

Recorde-se que além de Valentina, fruto do relacionamento com o empresário brasileiro, Katia é mãe de Rodrigo e Dinis, fruto do seu anterior relacionamento com José Pereira.