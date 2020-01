1 / 6 Reprodução Instagram, DR 2 / 6 Reprodução Instagram, DR 3 / 6 Reprodução Instagram, DR 4 / 6 Reprodução Instagram, DR 5 / 6 Reprodução Instagram, DR 6 / 6 Reprodução Instagram, DR

Aos 52 anos, Pamela Anderson fez uma produção fotográfica para a revista australiana MAXIM onde surge muito sensual. "Tiramos estas imagens uns meses atrás na Gold Coast [uma cidade na Austrália] enquanto eu tinha muito em mente e muito para fazer", escreveu a atriz.

"É de partir o coração ouvir da perda .. da vida. Permaneçam fortes", continuou. Apesar do texto sentimental daquela que é conhecida como um 'sex symbol', os fãs ficaram mais interessados no físico invejável da modelo... nomeadamente, no decote ousado. Veja na galeria acima!

Eis alguns comentários: "Pamela tu nunca envelheces!", "Para sempre linda", "A mulher mais bonita que existe e que existirá neste planeta", escreveram os internautas.