Isis Valverde está de luto. O pai da atriz , Rubens Valverde, morreu este domingo, 12 de janeiro, na sequência de um enfarte, conforme avança a imprensa brasileira.

A viver um momento de dor, a atriz usou as redes sociais para prestar uma sentida homenagem ao progenitor.

"Desde pequena tive ao meu lado um super-herói e desde que me sei por gente, estes, não morrem. São de aço! Ele mesmo dizia- me que jamais ficava doente e tinha uma saúde de ferro. Pois é... descobri há pouco que os super-homens também adormecem para sempre e, na maioria das vezes, vão-se como pássaros deixando um enorme vazio nos que ficam", começou por escrever na legenda de duas imagens em que surge ao lado do pai.

"As minhas palavras hoje são para ti, pai ORGULHO. Orgulho do pai maravilhoso que me ensinou tudo que sei e fez parte do que me trouxe até aqui, orgulho do cidadão e profissional que foste para Aiuruoca, do filho atencioso, irmão parceiro e tio acessível. Tenho orgulho de tudo o que construíste, a tua garra inspira-me até hoje. Mas aí de repente, levaram-te. Numa tarde de domingo, arrancaram-me de ti violentamente. Ainda me pergunto porque foi desta forma a tua partida, repentina e surpreendente. Amo-te tanto e só desejava mais um abraço, sei que não será possível e contento-me com as inúmeras lembranças maravilhosas com as quais seguirei adiante. AMO-TE, MEU AMADO PAI! Deus te receba em seus braço", acrescentou.

Por fim, Isis Valverde agradeceu todo o apoio recebido neste momento conturbado.