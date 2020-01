Foi no passado dia 9 de janeiro que Raquel Tavares fez uma revelação n'O Programa da Cristina que deixou o público completamente perplexo. Depois de uma profunda reflexão, a cantora decidiu abandonar o mundo da música (saiba porquê aqui).

Entretanto, foram as várias as figuras públicas que se mostram solidárias com a fadista, entre as quais Carolina Deslandes. A cantora publicou um texto emotivo sobre a Raquel Tavares e, esta terça-feira, dia 14, decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com um comovente vídeo em que surge a cantar ao lado da ex-fadista um dos seus temas, Amor Adeus Amor.

"Quando a Raquel Tavares canta o teu tema melhor que tu", escreveu Carolina na legenda do vídeo que, em nova horas, conquistou mais de 109 mil visualizações e vários comentários elogiosos dirigidos às duas artistas.

Importa referir que após anunciar o afastamento dos palcos, Raquel Tavares revelou integrar o elenco do programa de humor, Patrulha da Noite, exibido pela RTP 1.