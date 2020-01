1 / 4 Reprodução Facebook, DR 2 / 4 Reprodução Facebook, DR 3 / 4 Reprodução Facebook, DR 4 / 4 Reprodução Facebook, DR

Esta segunda-feira, dia 13, Eládio Clímaco recorreu às redes sociais para denunciar uma situação de "má gestão" quando foi visitar um amigo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

"Este é o jantar da enfermaria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, servido a um amigo meu, agora. Que má gestão!!!! Médicos e enfermeiras são cinco estrelas, assim como todo o pessoal auxiliar", começou por dizer, ao revelar as imagens que vê acima. "Mas isto???", diz, referindo-se à comida. "Não é bom para ninguém, nem pessoas, nem orçamento", garantiu.

Na publicação do apresentador surgem vários relatos com situações semelhantes, mas também incrédulos com a situação que Eládio Clímaco apresentou.