Instagram

Lyonce, a filha mais velha de Luciana Abreu e Yannick Djaló completa esta segunda-feira, 13 de janeiro, nove anos. Desde a separação, em 2013, a relação entre o casal tornou-se complicada e a questão da guarda das crianças arrastou-se na justiça, fazendo com que o futebolista não tivesse contacto regular com as meninas. Contudo, neste dia especial, Djaló não perdeu a oportunidade de deixar uma mensagem à filha mais velha nas redes sociais. “Parabéns minha Princesa Lyonce 🥰 O papá ama-te muito 🙏🏾”, escreveu na legenda de uma fotografia de um momento inédito e feliz para ambos.

Instagram

De referir que da união de Luciana Abreu e Yannick Djaló nasceu ainda Lyannii, de oito anos. A artista é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, de dois, fruto do seu casamento entretanto terminado com o guia turístico Daniel Souza.

Espreite também o vídeo partilhado por Luciana Abreu para assinalar este dia especial: