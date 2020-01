Reprodução Instagram, DR

Manuel Luis Gosta partilhou uma fotografia muito especial na sua conta oficial do Instagram. Na imagem pode-se ver dois botões de punho, mas não são uns quaisquer: foi uma 'herança' dada pela mãe.

"Em criança ouvia a minha mãe a falar de libras de ouro, parece que na altura era hábito investir nelas com o dinheiro que ia amealhando", começa por dizer o apresentador.

Recentemente a mãe do apresentador, Maria de Lourdes Sousa, que fez o investimento ao longo dos anos, decidiu "vender tudo quanto era guardado no banco", mas deixou três peças ao apresentador: uma pregadeira e duas libras. "A pregadeira já a usei num smoking, numa gala televisiva", explicou.

Já as duas libras decidiu transformá-las em algo único. "Das libras fiz agora botões de punho com a ajuda do Tiago (Charrua) ele que para além de fotógrafo cheio de talento, de dirigir esta minha plataforma, ainda tem um curso de joalharia, o que deu imenso jeito, convenhamos", revelou.

Manuel explica o processo: "Soldou as peças, bruniu-as e esta manhã apresentou-me as abotoaduras, ao mesmo tempo que me advertia: "olha que o ouro inglês não é como o nosso, não é tão bom!", contou, afirmando ainda que os botões de punho têm para si "o valor mais precioso, o do amor maior".

Veja o resultado das duas peças na imagem acima!