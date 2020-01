Instagram

Depois de um final de ano 2019 muito difícil, marcado pela morte do seu pai, Joana Amaral Dias viajou para Cuba na companhia da família, para dias de sol e descontração. Nas redes sociais, a antiga deputada do Bloco de Esquerda partilhou algumas imagens e acabou por ser fortemente criticada.

“Muito grande a peça de baixo do biquíni”, “Devias usar um fato de banho como a menina”, “Não havia necessidade”, “Que fotografia tão feia. Pena a criança estar exposta”, “Como é que uma mulher que se diz psicóloga necessita de estar constantemente a ‘desnudar-se’ para ter bocas muitas vezes ordinárias?” ou “A prova que afinal as roupas encolhem na época festiva do Natal e passagem de Ano. Espero que recupere a forma brevemente”, lê-se na caixa de comentários de uma fotografia onde Joana Amaral Dias ao lado da filha, Luz, de três anos.

A menina é fruto da relação da psicóloga com Pedro Pinto. Recentemente, o casal também adotou um menino, de dois anos. Joana é também mãe de Vicente, de 24 anos, fruto de um relacionamento anterior.