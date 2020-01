Frederick M. Brown

Quem reconhece este ator? Se é um adepto de filmes de comédia para adolescentes sabe de quem estamos a falar. Chama-se Daniel Joseph Qualls, conhecido por DJ Qualls, e ficou famoso nos anos 2000 sobretudo com os filmes "Road Trip" e "The New Guy".

O norte-americano de 41 anos fez uma revelação na sua conta oficial no Twitter: “São 23h20. Eu acabei de me assumir no palco, no espetáculo em San Diego. É isso mesmo, dou gay”, começou por dizer.

De acordo com o E! News, o ator de 41 anos nunca tinha falado publicamente sobre a sua vida amorosa ou sexual. "Sou gay desde sempre. Estou cansado de me preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim. Cansado de me preocupar com as consequências que isso pode ter para a minha carreira”, rematou.

São várias as mensagens de apoio dos amigos e fãs de DJ Qualls. "Obrigada por nos mostrares o teu verdadeiro "eu". Que todo o fardo que tiraste dos ombros te traga clareza. Orgulhoso de ti irmão", lê-se num dos comentários.