Após "10 dias intensos" no hospital, Helena Costa já levou a filha para casa. Este domingo a atriz partilhou com os seguidores uma sequência de vídeos no Instagram em dois momentos, antes e depois da alta hospital da pequena Mercedes devido a uma bronquiolite.

Num primeiro momento, a figura pública aparece com a menina de seis meses ao colo, a 'festejar', e num segundo momento mostra a bebé já em casa a brincar com um presente da Chicco - um andarilho para os primeiros passos.

Recorde-se que a irmã gémea da menina, Maria do Mar, também teve os mesmos sintomas, mas não precisou de internamento - assim como Helena Costa.