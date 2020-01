1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Depois de conseguir juntar os quatro filhos na noite de passagem de ano, Dolores Aveiro rumou até ao Egipto para passar umas férias ao lado do companheiro, José Andrade, e da filha mais velha, Elma Aveiro.

Na sua conta de Instagram, a mãe de Cristiano Ronaldo tem partilhado fotografias destes dias de descanso, sempre sorridente como pode ver na galeria acima.

Os familiares do craque português estiveram hospedados no Hotel Albatros Palace Resort, um hotel de luxo, e foi exatamente esse o local escolhido pela matriarca do clã Aveiro para registar em fotografia o fim das férias. "Últimos momentos no Egito", escreveu na legenda da publicação.