Os primeiros dias de 2020 para Helena Costa não foram fáceis. Aliás, a atriz chegou mesmo a cancelar os planos para a passagem de ano, tudo por causa de um bronquiolite que a afectou e às suas duas filhas gémeas de seis meses.

Contudo, apenas uma, Mercedes, precisou de internamento que terminou agora. "Foram 10 dias intensos, mas estou muito feliz porque hoje já estamos os quatro em casa!", começou por dizer.

"Elas ainda vão estar frágeis por uns bons dias, por isso agora vou mesmo ser aquela mãe chata que não vai tolerar uma brisa de corrente de ar ou alguém que tenha estado doente nos últimos três anos! Venha 2020! Começa agora!", completou nas redes sociais.

As gémeas, Mercedes e Maria do Mar, são fruto do relacionamento da atriz com Frederico Formigal.