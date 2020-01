Reprodução Instagram, DR

Foi num vídeo nas redes sociais, enquanto promovia um produto, que Kim Kardashian deu a conhecer um pouco da sua casa, inclusive o interior do seu frigorífico. No Twitter, os fãs deixaram mail e uma perguntas, mas a resposta foi dada pela própria Kim.

"Não vejo nada no frigorífico que reflecte uma família com quatro crianças", "Tu alimentas-te do ar?", "É tão vazio como o resto da casa. Vocês vivem mesmo aí? foram alguns dos comentários que não passaram despercebidos à estrela de reality show.

No vídeo impressionante, que pode ver abaixo, Kim Kardashian mostra não só uma despensa enorme (tem mais do que uma), como vários frigoríficos, um deles, onde tem literalmente de entrar para buscar os alimentos. Houve ainda tempo para mostrar a sua cozinha industrial, ora veja!