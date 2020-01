Reprodução Instagram, DR

Desde que as gémeas nasceram, no dia 28 de outubro, Helena Costa tem feito as delicias dos seus seguidores ao partilhas várias fotografias das filhas. Porém, a atriz tem andando mais desaparecida nas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira, dia 9, a 'instagramer' revelou o motivo.

"A Mercedes apanhou uma bronquiolite e está internada no hospital há 8 dias. Eu também apanhei e descobri o quão desesperante é quando não temos capacidades para cuidar dos nossos filhos. Têm sido dias muito duros, não só por ver a Mercedinhas tão em baixo, (custa mesmo) como pelas escassas horas de sono, como a ginástica que é preciso para estar sempre um de nós com ela no hospital e outro com a Maria do Mar em casa. A Maria do Mar apesar de ter tido os mesmos sintomas (mas sem febre), conseguiu escapar ao internamento", explicou.

"A Mercedes só agora começou a dar sinais de que está a melhorar e mal vejo a hora de a ter em casa junto da irmã! Em breve voltaremos mais fortes que nunca!", rematou.

As gémeas, Mercedes e Maria do Mar, são fruto do relacionamento da atriz com Frederico Formigal.