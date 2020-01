Instagram

Diogo Amaral não esconde que é um pai babado e encanta os seus seguidores nas redes sociais com fotografias dos seus filhos, Mateus, de cinco anos, e Oliver, que completa esta quarta-feira, 8 de janeiro, sete meses.

A diferença é que, ao contrário do que acontece com o filho mais velho, fruto da relação com a atriz Vera Kolodzig, o ator protege sempre o rosto do menino. Já Oliver, depois de ter tido a sua identidade protegida nos primeiros meses de vida, já é a estrela das páginas oficiais dos pais, Diogo Amaral e Jessica Athayde, no Instagram.

