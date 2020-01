Reprodução Instagram, DR

Terminada a segunda temporada de Casados à Primeira Vista, os laços de amizade criados entre os candidatos do programa da SIC parecem permanecer. É o caso de Marta Rangel e das irmãs Inês e Ana Raquel. Ainda esta segunda-feira, 7 de janeiro, a jornalista partilhou uma fotografia em que surge acompanhada pelas duas participantes de Casados à Primeira Vista, revelando que a dupla a ajudou a superar um momento menos bom da sua vida.

"Estas “miúdas” hoje fizeram-me rir. Tiraram-me, mesmo sem saber, de um momento sisudo e arrancaram-me uma gargalhada. Tudo na vida tem um lado bom. E as pessoas que a vida nos traz - por um momento, dias, meses, anos - é dos melhores lado", escreveu na legenda da imagem.

>> Ana Raquel e Lucas de 'Casados à Primeira Vista' apaixonados? <<

Recorde-se que Marta Rangel trocou alianças com Luís Santos no formato da SIC. O casal permaneceu junto até ao final do programa, mas acabou por não renovar os votos de casamento. Ao contrário de Inês e Hugo Dias, que decidiram dar mais uma oportunidade à relação. Por seu turno, Ana Raquel abandonou o programa numa fase ainda muito inicial. O casamento com Paulo não correu bem desde o primeiro minuto e a aveirense decidiu, à primeira oportunidade, dizer adeus à segunda temporada de Casados à Primeira Vista. Por seu turno, Paulo continuou no programa ao lado de Lurdes.