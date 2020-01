Instagram

Tânia Ribas de Oliveira foi tia pela primeira vez nos primeiros dias de 2020 e está completamente apaixonada pelo novo membro da sua família: a pequena Inês.

No Instagram, a apresentadora da RTP quis partilhar com os seus seguidores uma imagem que recebeu da cunhada, que mostra a sobrinha ao colo do pai, o seu irmão Frederico. “Hoje, a Mariana enviou-me esta fotografia e fiquei sem palavras. O meu irmão com a sua filha recém-nascida: a nossa Inês. Bem tento arranjar uma legenda, mas as boas fotografias não precisam de legendas. E há mesmo olhares e colos onde está a vida toda. Onde a vida toda cabe. Todos os sonhos, todas as cores, todo o Amor”, escreveu na legenda.

